السعودية اليوم / سلطنة عمان تسجل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا



مسقط 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس

سجّلت سلطنة عمان اليوم 603 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن 260 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و343 حالة لغير عمانيين، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 42

بعد تسجيل حالة وفاة اليوم، فيما بلغت حالات التعافي من الفيروس 2396 حالة.

// انتهى //

13:11ت م

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مسقط 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسسجّلت سلطنة عمان اليوم 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، ليصل عدد المصابين إلى 10423إصابة.وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن 260 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و343 حالة لغير عمانيين، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 42بعد تسجيل حالة وفاة اليوم، فيما بلغت حالات التعافي من الفيروس 2396 حالة.// انتهى //13:11ت م0048

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