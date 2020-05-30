السعودية اليوم / سنغافورة تسجل 506 إصابات جديدة بكورونا



سنغافورة 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس

سجّلت سنغافورة اليوم 506 إصابات جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة أن الغالبية العظمى من حالات العدوى الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم.

// انتهى //

13:01ت م

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سنغافورة 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسسجّلت سنغافورة اليوم 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 34366 إصابة.وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة أن الغالبية العظمى من حالات العدوى الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم.// انتهى //13:01ت م0047

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