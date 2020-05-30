السعودية اليوم / وزير الإعلام اليمني: تنظيم المملكة لمؤتمر المانحين ترجمة للمواقف الأخوية الداعمة لليمن



الرياض 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس

ثمن معالي وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن تنظيم المؤتمر يعد ترجمة لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن وخصوصية العلاقة بين القيادتين والشعبين الجارين والشقيقين.

وبين أن المؤتمر ـ الذي سيشارك فيه عدد من الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لليمن والمنظمات الدولية ـ سيخصص للتعريف بحجم الأزمة الإنسانية في اليمن وتمويل العمليات الإنسانية والإغاثية في ظل المخاطر والتحديات أبرزها مواجهة تفشي فيروس

‏وشدد معالي وزير الإعلام اليمني على أن المملكة كانت ولاتزال سباقة في تقديم الدعم الأخوي لنصرة اليمن في محنته وهي مواقف تاريخية ستظل راسخة في وجدان الشعب اليمني.

وأشار إلى أن إيران لم تقدم لليمن سوى القتل والدمار والأسلحة المهربة والصواريخ البالستية وخبراء صناعة الألغام والعبوات الناسفة التي تفتك بالشعب اليمني كل يوم.

// انتهى //

12:53ت م

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الرياض 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسثمن معالي وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ تنظيم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة يوم الثلاثاء المقبل مؤتمر المانحين لليمن 2020م افتراضيًا.وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن تنظيم المؤتمر يعد ترجمة لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن وخصوصية العلاقة بين القيادتين والشعبين الجارين والشقيقين.وبين أن المؤتمر ـ الذي سيشارك فيه عدد من الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لليمن والمنظمات الدولية ـ سيخصص للتعريف بحجم الأزمة الإنسانية في اليمن وتمويل العمليات الإنسانية والإغاثية في ظل المخاطر والتحديات أبرزها مواجهة تفشي فيروس كورونا ‏وشدد معالي وزير الإعلام اليمني على أن المملكة كانت ولاتزال سباقة في تقديم الدعم الأخوي لنصرة اليمن في محنته وهي مواقف تاريخية ستظل راسخة في وجدان الشعب اليمني.وأشار إلى أن إيران لم تقدم لليمن سوى القتل والدمار والأسلحة المهربة والصواريخ البالستية وخبراء صناعة الألغام والعبوات الناسفة التي تفتك بالشعب اليمني كل يوم.// انتهى //12:53ت م0044

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