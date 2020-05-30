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مقتل قائد ميليشيا السلطان مراد التركية في معارك ليبيا

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2020-05-30

مقتل قائد ميليشيا السلطان مراد التركية في معارك ليبيا

أكبر الميليشيات التركية المقاتلة في ليبيا وسوريا

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي فجر اليوم السبت، مقتل مراد أبو حمود العزيزي، قائد فرقة السلطان مراد، أكبر الميليشيات التركية المدفوعة للقتال في سوريا وليبيا.

وقالت الشعبة في منشور لها على صفحتها الرسمية إن “العزيزي” تم قتله في محور طريق المطار في العاصمة طرابلس.

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ونعت مجموعة متشددة في سوريا “العزيزي” على منصتها في اليوتيوب، فور انتشار خبر مقتله.

وفرقة السلطان مراد، ‏هي فصيل سوري مسلح، أغلبية عناصره منتمية إلى تركمان سوريا، وهو مدعوم بشكل كبير من قِبل تركيا، التي تقدم له التمويل والتدريب العسكري والدعم الجوي، ومؤخراً انتقل مع عدد كبير من المرتزقة إلى ليبيا للقتال بجانب ميليشيات حكومة الوفاق.


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