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شاهد لايف.. احتياطات طائرات الخطوط السعودية على الأرض
إجراءات تتخذ في الحرب والسلم
متابعات الخليج 365 ـ نداء عادل
كشفت الخطوط الجوية السعودية، عن الاحتياطات والاحترازات وإجراءات السلامة التي تخضع لها الطائرات حينما يطول بها المقام على الأرض في وقت الأزمات والجائحات.
وشارك عبدالرحمن الفهد، صباح السبت 30 أيار/مايو 2020، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، مقطعًا وثائقيًا مصورًا، عن طائرات الخطوط السعودية، يؤكّد أنَّ المحافظة على الطائرات مهمة لا تتوقف.
ويرصد الوثائقي القصير، كيف تم التعامل مع الطائرات، منذ حرب الخليج وإلى يومنا هذا.
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