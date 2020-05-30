، الألمان يواجهون "كورونا" بمليار كوب قهوة ،

محمد بن مسعود - الدمام - دراسات ربطت بين تناولها والحالة النفسية

أعلن الاتحاد الألماني للقهوة أن معدل استهلاك القهوة ازداد بشكل كبير، على الرغم من إغلاق المقاهي والمطاعم في ألمانيا، مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، قال "الاتحاد": زاد استهلاك القهوة في البلاد خلال شهري مارس وأبريل الماضيين بنحو 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وأضاف: في الوقت الذي تراجع فيه استهلاك القهوة في المقاهي والمطاعم بنسبة 76%، ازداد الاستهلاك في المنازل بنسبة 20%.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد هولجر برايبيش: يمكننا القول إن القهوة تساعد على مقاومة أزمة كورونا، بعد زيادة استخدام ماكينات القهوة خلال الشهرين الماضيين بنسبة 10%.

وبلغ معدل استهلاك القهوة في ألمانيا عام 2019 نحو 166 لترًا لكل شخص، بزيادة لترين عن استهلاك عام 2018، وهي الزيادة التي تقدر بنحو مليار كوب.

وكانت العديد من الدراسات قد كشفت عن العلاقة بين القهوة والحالة النفسية لمتناولها؛ حيث أوضحت دراسة في 2013 أن تناول القهوة يخفض النزعة الانتحارية بنسبة 45%؛ لما تلعبه من دور في تعديل الحالة المزاجية.فيروس كورونا الجديد