، الحكومة اليمنية: "كورونا" يشكل تحدياً يتطلب دعماً دولياً لإنجاح مؤتمر المانحين ،

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أعلنت الحكومة اليمنية دعمها لما ورد في بيان رؤساء اللجنة الدائمة لوكالات الأمم المتحدة الصادر أخيراً حول اليمن، مؤكدة أن تفشي فيروس كورونا في اليمن يشكل تحدياً كبيراً يتطلب دعم المجتمع الدولي لإنجاح مؤتمر المانحين المقرر عقده في 2 يونيو 2020 بدعم من المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان: الحكومة ممثلة باللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا تبذل كل الجهود الممكنة للتصدّي لتداعيات هذه الجائحة، والحكومة طالبت بتشكيل لجنة مشتركة لتنسيق جهود مواجهة هذه الجائحة في جميع أنحاء اليمن، وإنها وافقت على مقترحات المبعوث الأممي بهذا الشأن، لما لذلك من ضرورة في التخفيف من مخاطر استمرار انتشار هذه الجائحة دون وجود جهود مشتركة للتصدّي لها على جميع الأراضي اليمنية.
وأدانت "الخارجية" اليمنية استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في انتهاج ممارسات النظام الإيراني بتزييف الحقائق والتنصل من المسؤولية وإخفاء الأرقام والإحصاءات الحقيقية لانتشار الجائحة في مناطق سيطرتها ورفضها مقترحات المبعوث الأممي وعدم الاكتراث بمعاناة اليمنيين الذي من شأنه تعريض اليمنيين لمخاطر تفشي الفيروس وعرقلة جهود الحد من انتشاره ومفاقمة الوضع الإنساني المأساوي في اليمن.
وجدّدت الحكومة اليمنية مبادرتها بضرورة تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق جهود التصدّي لجائحة فيروس كورونا في جميع الأراضي اليمنية وعدم السماح للميليشيات الحوثية بتسييس هذا الملف أو المساومة به للحصول على تنازلات في ملفات أخرى.
ودعت المبعوث الأممي ومجلس الأمن والمجتمع الدولي، إلى إدانة نهج ميليشيا الحوثي في التعامل مع هذا الملف والضغط عليها للموافقة على تشكيل هذه اللجنة دون شروط مسبقة وبشكل عاجل.
فيروس كورونا الجديد
30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 12:33 PM
جدّدت مبادرتها بضرورة تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق جهود التصدّي للجائحةالحكومة اليمنية: "كورونا" يشكل تحدياً يتطلب دعماً دولياً لإنجاح مؤتمر المانحين
أعلنت الحكومة اليمنية دعمها لما ورد في بيان رؤساء اللجنة الدائمة لوكالات الأمم المتحدة الصادر أخيراً حول اليمن، مؤكدة أن تفشي فيروس كورونا في اليمن يشكل تحدياً كبيراً يتطلب دعم المجتمع الدولي لإنجاح مؤتمر المانحين المقرر عقده في 2 يونيو 2020 بدعم من المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان: الحكومة ممثلة باللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا تبذل كل الجهود الممكنة للتصدّي لتداعيات هذه الجائحة، والحكومة طالبت بتشكيل لجنة مشتركة لتنسيق جهود مواجهة هذه الجائحة في جميع أنحاء اليمن، وإنها وافقت على مقترحات المبعوث الأممي بهذا الشأن، لما لذلك من ضرورة في التخفيف من مخاطر استمرار انتشار هذه الجائحة دون وجود جهود مشتركة للتصدّي لها على جميع الأراضي اليمنية.
وأدانت "الخارجية" اليمنية استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في انتهاج ممارسات النظام الإيراني بتزييف الحقائق والتنصل من المسؤولية وإخفاء الأرقام والإحصاءات الحقيقية لانتشار الجائحة في مناطق سيطرتها ورفضها مقترحات المبعوث الأممي وعدم الاكتراث بمعاناة اليمنيين الذي من شأنه تعريض اليمنيين لمخاطر تفشي الفيروس وعرقلة جهود الحد من انتشاره ومفاقمة الوضع الإنساني المأساوي في اليمن.
وجدّدت الحكومة اليمنية مبادرتها بضرورة تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق جهود التصدّي لجائحة فيروس كورونا في جميع الأراضي اليمنية وعدم السماح للميليشيات الحوثية بتسييس هذا الملف أو المساومة به للحصول على تنازلات في ملفات أخرى.
ودعت المبعوث الأممي ومجلس الأمن والمجتمع الدولي، إلى إدانة نهج ميليشيا الحوثي في التعامل مع هذا الملف والضغط عليها للموافقة على تشكيل هذه اللجنة دون شروط مسبقة وبشكل عاجل.
، الحكومة اليمنية: "كورونا" يشكل تحدياً يتطلب دعماً دولياً لإنجاح مؤتمر المانحين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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