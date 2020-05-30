شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الشورى” يبحث مشروع نظام الضمان الاجتماعي لضمان حد أدنى من الدخل يلبي احتياجات المستفيدين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:47 مساءً, 30 مايو 2020 م المناطق - الرياض عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى اجتماعاً (عن بُعد) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبد الله بن سليمان البلوي وبمشاركة أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ.

كما ناقشت اللجنة مشروع نظام الضمان الاجتماعي، الذي يحتوي على 25 مادة، ويهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية، وتمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها للمجلس حيال المواضيع المطروحة في اجتماعها تمهيدًا لإدراجها على جدول أعمال المجلس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | “الشورى” يبحث مشروع نظام الضمان الاجتماعي لضمان حد أدنى من الدخل يلبي احتياجات المستفيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.