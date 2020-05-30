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إغلاق 8 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية بالمدينة المنورة

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2020-05-30

إغلاق 8 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية بالمدينة المنورة

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أعلنت أمانة المدينة المنورة ممثلة في بلدية العوالي إغلاق 8 منشآت وتغريم وإشعار 4 أخرى.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن سبب الإغلاق مخالفتها الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس .

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وأضافت الأمانة أن حملة رقابية بالتعاون مع قوة الضبط الإداري، مرت على الأسواق، وأغلقت المنشآت المخالفة لعدم تطبيقها قواعد التباعد الاجتماعي بين العملاء في مقراتها.



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