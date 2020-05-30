شكرا لقرائتكم إغلاق 8 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-05-30 إغلاق 8 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية بالمدينة المنورة متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة أعلنت أمانة المدينة المنورة ممثلة في بلدية العوالي إغلاق 8 منشآت وتغريم وإشعار 4 أخرى. وأوضحت أمانة المدينة المنورة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن سبب الإغلاق مخالفتها الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا. Advertisements وأضافت الأمانة أن حملة رقابية بالتعاون مع قوة الضبط الإداري، مرت على الأسواق، وأغلقت المنشآت المخالفة لعدم تطبيقها قواعد التباعد الاجتماعي بين العملاء في مقراتها.



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