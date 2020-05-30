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كيف نجحت التكنولوجيا في فرض التعامل “عن بعد”؟. متخصص يجيب
إيجابياتها ستعمم في مرحلة ما بعد "كورونا"
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
من الإيجابيات التي فرضتها جائحة كورونا هي تكنولوجيا التعامل “عن بعد”، إذ عززت هذه التقنية أواصر التواصل في شتى المجالات.
ويقول المختص في التقنيات المهندس خالد صالح لـ”متابعات الخليج 365“: إن “التقنيات فرضت نفسها وتواجدها خلال هذه المرحلة من خلال التعامل عن بعد، وهذا الأمر سيكون واقعاً ملموساً خلال الفترة المقبلة، أي ما بعد جائحة كورونا، إذ إنَّ الواقع الجديد سيفرض الكثير من التغييرات في المؤسسات الحكومية والخاصة ويجبرها على التعامل عن بعد.
وأشار إلى أنَّ الواقع الافتراضي (عن بعد)، أسهم وخلال فترة وجيزة في إيجاد حلول لكثير من المهام، وهو ما سينعكس -سلباً- في إنهاء الكثير من الوظائف المكتبية التي تعتمد على الوثائق الورقية، فيما سيكون التوجه مستقبلاً هو التعامل الإلكتروني والتوثيق في كل المعاملات.
وخلص إلى القول إنَّ “جائحة كورونا ستكون نقطة تحول للثورة التكنولوجية، تعتمد بشكل أساسي على الإنترنت والاعتماد بشكل أكبر على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث نجح الناس عبر هذه التكنولوجيا في التكيف مع المستجدات”.
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