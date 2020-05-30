، غداً.. سريان قرار السماح بالصلاة في المساجد والتجوّل حتى الـ 8 مساءً وعودة الموظفين ،

محمد بن مسعود - الدمام - عدا مدينة مكة.. ورفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية والسفر بين المناطق

يبدأ من يوم غدٍ الأحد الثامن من شوال، تنفيذ قرارات تعديل أوقات منع التجوّل وتخفيف القيود المتخذة سابقاً لمكافحة فيروس كورونا المسبّب لمرض كوفيد-19.

ووفقاً لبيانات الجهات المختصة، فإنه ابتداءً من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م، يتم تغيير أوقات السماح بالتجوّل في جميع مناطق المملكة، فيما عدا المستثناة؛ ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً واستمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة، والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرّمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام، وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حالياً.

وتضمنت القرارات رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

ويبدأ أيضاً سريان رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحدّدها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة، ورفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

وتضمنت القرارات بأنه إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك في المجالات التالية: الطلبات الداخلية في المطاعم، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة والطلبات الداخلية في المقاهي، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة واستمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

وجاء في القرارات استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصاً، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها.

وفيما يخص مدينة مكة المكرّمة "المستثناة من القرار، أعلنت وزارة الداخلية أنه بدايةً من 8 شوال الجاري سيتم السماح بالتجوّل الجزئي في مكة المكرّمة من السادسة صباحاً حتى الثالثة مساءً.

وأضافت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، أن ذلك سيكون على مرحلتين؛ الأولى تبدأ في 8 شوال، وسيُسمح خلالها بالدخول والخروج من وإلى مدينة مكة المكرّمة والسماح بممارسة رياضة المشي طوال اليوم داخل الأحياء، واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها، وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأحياء التي تم عزلها مع استمرار جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة.

وتابعت: أما في المرحلة الثانية، وستبدأ في 29 شوال، سيتم رفع منع التجوّل جزئياً من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً، والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض، مع الأخذ بالإجراءات الصحية الصادرة من الجهات المختصة، مع استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، وفي جميع الأوقات، مع منع التجمعات لأغراض اجتماعية لأكثر من 50 شخصاً، واستمرار ممارسة رياضة المشي في جميع الأحياء.

وواصلت: مع منع أي نشاط لا يحقق التباعد الاجتماعي؛ مثل صالونات التجميل والحلاقة ودور السينما والنوادي الرياضية والصحية، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأحياء التي تم عزلها، مع إضافة الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة يتم السماح بفتح بعضها في مدة السماح بالتجوّل مثل التطبيقات الداخلية في المطاعم والمقاهي.فيروس كورونا الجديد منع التجول