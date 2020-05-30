شكرا لمتابعة خبر عن تغريم وإغلاق 12 منشأة مخالفة في ينبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

تمكنت ‎بلدية محافظة ينبع، ممثلة في الفرق الرقابية بإدارة صحة البيئة؛ اليوم السبت، من إغلاق أربع منشأت، وأشعرت وغرمت 12 منشأة لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية.

وأكدت البلدية، على استمرار متابعتها للأسواق والمتاجر من خلال فرقها الرقابية الميدانية للتحقق من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن، وذلك بالتزامن مع رفع منع التجول الجزئي.

وناشدت البلدية، عموم المواطنين والمقيمين الاتصال بمركز الطوارئ على الرقم (940) في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.