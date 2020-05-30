بالصور.. إغلاق 28 محل تجاري بجدة خلال 48 ساعة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): نفذّت أمانة جدة حملة تفتيشية على الأنشطة المستثناه والمراكز التجارية "المولات " بالتزامن مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من تخفيف الإجراءات يوم الخميس . نفذّت أمانة جدة حملة تفتيشية على الأنشطة المستثناه والمراكز التجارية "المولات " بالتزامن مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من تخفيف الإجراءات يوم الخميس . وأسفرت الحملة عن إغلاق18 محل تجاري حتى امس الجمعة نتيجة عدم التقيد بالإجراءات الوقائية . Advertisements وأكدت الأمانة أن المحلات المغلقة تنوعت بين مطاعم وكافيتيريات وملاحم وتموينيات لم تلتزم بالتباعد الإجتماعي وفحص حرارة العاملين والمتسوقين والمعقمات والكمامات ، مما يهدد بنشر العدوى .

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