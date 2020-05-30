شكرا لمتابعة خبر عن القنصلية في لوس أنجلوس تناشد المواطنين بتجنب مناطق التظاهرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

ناشدت قنصلية المملكة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، المواطنين المقيمين هناك بضرورة الابتعاد عن مناطق التظاهرات التي تشهدها وسط المدينة.

وقالت القنصلية في لوس أنجلوس: " ‏تهيب القنصلية بالمواطنين المتواجدين في مدينة لوس أنجلوس بالابتعاد عن مناطق التظاهرات و تجنب التجمعات التي يشهدها وسط المدينة ، واتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية المعنية " .

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وأضافت القنصلية: " والتواصل في حالة الطوارئ على الأرقام :

0013108956642-0014244403298 ، حفظ الله الجميع من كل مكروه " .

وامتدت التظاهرات الغاضبة إلى عدة مدن أمريكية خلال الساعات الماضية وشملت كلًا من: هيوستن في ولاية تكساس، ودينفر في ولاية كولورادو، وأتلانتا في ولاية جورجيا، ومينيابوليس في ولاية مينيسوتا، إضافة إلى نيويورك وواشنطن العاصمة، وذلك بعد مقتل شاب من أصل إفريقيا على يد ضابط بالشرطة بشكل مروع.