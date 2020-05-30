شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ساعة ذهب نادرة من هدايا الملك سعود بن عبد العزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مقطع فيديو عن إحدى المقتنيات التاريخية التي تتعلق بالملك سعود بن عبد العزيز –رحمه الله - . كشف مقطع فيديو عن إحدى المقتنيات التاريخية التي تتعلق بالملك سعود بن عبد العزيز –رحمه الله - . وأظهر الفيديو ساعة ذهب نادرة مطبوع بداخلها صورة الملك سعود وقد كانت هدية لأحد الطيارين في إحدى الرحلات الخارجية .

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