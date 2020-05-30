شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك عبد العزيز وملك أفغانستان في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ظهر الملك عبدالعزيز -رحمه الله - في صورة مميزة، مستضيفا ملك أفغانستان محمد ظاهر شاه في الرياض. ظهر الملك عبدالعزيز -رحمه الله - في صورة مميزة، مستضيفا ملك أفغانستان محمد ظاهر شاه في الرياض. وأظهرت الصورة خلف الملكين، من جهة اليمني الأمراء: عبدالمحسن، والأمير مساعد، والأمير بندر، والملك عبدالله،والملك خالد، والأمير طلال، الأمير نواف، الأمير متعب، الأمير مشاري، الأمير بدر،الأمير عبدالرحمن -رحمهم الله. والتقطت الصورة عام 1369 هــ ، 1950 م. شاهد أيضًا:

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