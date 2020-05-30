شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..لحظة هروب عمالة مخالفة بعد سماع صوت سيارات الشرطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام، (صدى): وثق مقطع فيديو لحظة هروب عمالة مخالفة للإجراءات الاحترازية، بالدمام، فور سماعهم لصوت سيارات الجهات الأمنية. وثق مقطع فيديو لحظة هروب عمالة مخالفة للإجراءات الاحترازية، بالدمام، فور سماعهم لصوت سيارات الجهات الأمنية. وأظهر المقطع، تجمع عدد من العمال والباعة الجائلين، غير مرتدين للكمامات وغير ملتزمين بالتباعد الاجتماعي. وفر العمال هاربين من أماكنهم فور سماع صوت الدوريات الأمنية قادمة للتعامل معهم.

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