شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..تعليق وزير الشؤون الإسلامية على تغيير سجاد جامع رغم حالته الجيدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو، تعليق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، على تغيير سجاد أحد الجوامع بسجاد جديد رغم أن ما أزيل كان من النوع الفاخر وغالي الثمن وصالحاً للاستخدام.

وقال آل الشيخ، إن السجاد المستبدل من نوع فاخر وسعره مرتفع؛ بـ 120 ريالاً للمتر، وأنه رُكّب في المسجد منذ مدة لم تتجاوز سنتين ونصفا فقط، أي لم يمر عليه وقت، ثم يُنزع ويُرمى، مؤكدًا أن هذا يعتبر عبث بالمال.

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ووجه الوزير اللوم لإمام المسجد، وقال له إنه مشارك في هذا الخطأ، مع فاعل الخير الذي أحضر السجاد، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل بدلاً من تغيير السجاد بآخر جديد ومن نوع فاخر أيضاً، أن يبحث فاعل الخير – الذي قام بشراء السجاد الجديد وكلف نفسه – عن جامع أو مسجد آخر يكون في حاجة فعلية لتغيير السجاد.