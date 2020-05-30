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شكرا لمتابعة خبر عن نصائح وزارة الصحة بشأن الكمامة القماشية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة الصحة، أن الكمامة القماشية، يجب شدها قدر الإمكان من جهة الأذن، حتى تحفظ الفم والأنف من التعرض للفيروسات.
وبينت أنه يمكن صناعة الكمامة بأدوات منزلية بسيطة، مشيرة إلى أنه يفضل صناعتها من قماش متعدد الطبقات.
ونصحت الوزارة بغسل الكمامة جيدًا فور العودة للمنزل حتى يمكن استخدامها مرة أخرى.
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