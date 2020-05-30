شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..المشرد " عبدالعزيز الحضيف " يعترف بترويج الحشيش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ظهر المشرد في كندا عبدالعزيز الحضيف، خلال مقطع فيديو، يعترف بترويج الحشيش لصغار السن. ظهر المشرد في كندا عبدالعزيز الحضيف، خلال مقطع فيديو، يعترف بترويج الحشيش لصغار السن. وفضح الحضيف، الذي يطلق على نفسه لقب " معارض " نفسه بنفسه، مصرحا بأنه يجلب للكنديين الحشيش المخدر. Advertisements ويعكس المقطع الصورة الحقيقية لمن تقوم قطر بدعمهم للتطاول على المملكة، في حين أنهم لا يسيئون سوى لأنفسهم فقط.

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