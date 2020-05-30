حقيقة انتحار شاب بسبب التنمر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تداولت أنباء في الساعات القليلة الماضية حول انتحار شاب يدعى " موها المولد " ، بسبب تعرضه للتنمر. تداولت أنباء في الساعات القليلة الماضية حول انتحار شاب يدعى " موها المولد " ، بسبب تعرضه للتنمر. وتصدر وسم " انتحار موها المولد " قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " ،حيث ظهر في مقطع فيديو تحدث خلاله عما تعرض له، مما دفعه للانتحار. ومن ثم ظهر الشاب لاحقًا ليوضح أن المقطع كان مجرد مشهدًا تمثيليًا لا أكثر.

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