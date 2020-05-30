شكرا لمتابعة خبر عن حدث يطعن أخصائيا اجتماعيا بدار ملاحظة في أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): تعرض أخصائي اجتماعي من منسوبي دار الملاحظة الاجتماعية بأبها، للطعن على يد حدث. تعرض أخصائي اجتماعي من منسوبي دار الملاحظة الاجتماعية بأبها، للطعن على يد حدث. وأفاد الإخصائي بأن الحدث تجاوز تعليمات الدار، وتلفظ بألفاظ نابية تجاه منسوبي الدار، ومد يده عليه. وأشار إلى أنه عندما تدخل لتهدئته، باغته، وطعنه في رأسه من الخلف بقلم كان يخفيه بملابسه.

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