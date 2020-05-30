شكرا لمتابعة خبر عن " الخطوط السعودية " تسمح بالسفر لمن أعمارهم تحت 15 عاما بشرط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أشارت " الخطوط السعودية " إلى إجراءات السلامة التي اتخذتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة؛ لضمان رحلات آمنة ومريحة. أشارت " الخطوط السعودية " إلى إجراءات السلامة التي اتخذتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة؛ لضمان رحلات آمنة ومريحة. وأصدرت قرارا بعدم السماح بالسفر لمن أعمارهم أقل من 15 عامًا دون وجود مرافق معهم. وأقرت الشركة عددًا من الإجراءات، من ضمنها السماح باصطحاب حقيبة واحدة لكل مسافر على متن الطائرة، مشددة على استخدام الوسائل الإلكترونية للحجز وإصدار بطاقة صعود الطائرة وبطاقة الأمتعة.

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