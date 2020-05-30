رياح نشطة وأتربة مثارة على عدة مناطق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية في المنطقة الشرقية وحفر الباطن. توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية في المنطقة الشرقية وحفر الباطن. وأشارت هيئة الأرصاد إلى هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية الأفقية في مكة والعاصمة المقدسة والليث وبحرة. ولفتت هيئة الأرصاد إلى هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية الأفقية بالحدود الشمالية والعويقيلة ورفحاء، وعرعر.

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