شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تُعلن التعليمات الوقائية لعودة موظفي القطاع العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، البروتوكولات الوقائية لعودة موظفي القطاع العام لمقرات العمل.

قبل دخول مقر العمل:

• التقييم الذاتي للمخاطر الصحية من خلال تطبيق (موعد) التابع لوزارة الصحة.

• عدم السماح للموظفين المعرضين لخطر الإصابة (حسب تعريف وزارة الصحة ومركز وقاية الوطني) بالحضور للعمل، وإلزامهم بالعمل من المنزل.

يقتصر دخول المباني الحكومية على موظفي المنشأة أو من يحملون مواعيد مؤكدة مسبقا. كذلك حث الجهات الحكومية على تبني وتطبيق نظام المواعيد الإلكترونية لجدولة زيارات المراجعين للجهات الحكومية.

• في حال وجود مراجعين في الجهة، يجب الالتزام بلبس الكمامات القماشية أو ما يغطي الأنف والفم لجميع المراجعين وإدخال عدد معين في نفس الوقت بحسب المساحة المخصصة للمراجعين (مراجع لكل 10 متر مربع)، كذلك عمل مسافة آمنة للجلوس بين المراجعين.

• منع شركات التوصيل (طرود وأغذية وغيرها) من دخول المباني والأدوار للتوصيل والاكتفاء بالتوصيل خارج المبنى.

• استخدام النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية قدر الإمكان.

التنقل من أجل العمل..

اتباع البروتوكولات الاجتماعية وبروتوكولات قطاع النقل.

في مقر العمل:

• تمنع تجمعات المعايدة والفعاليات.

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• تمنع المصافحة.

• إعادة تنظيم مساحة المكاتب وضمان التباعد الجسدي بين الموظفين (متر ونصف الى مترين) واستخدام الفواصل حيثما أمكن ذلك.

• استخدام بوابات منفصلة لدخول الموظفين وخروجهم أن أمكن.

• قياس درجة حرارة الموظفين وعدم السماح لأي شخص تزيد درجة حرارته عن 3٨ درجة مئوية بالدخول.

• تطبيق سياسة "ساعات العمل المرنة" على جميع الموظفين (مثل: وقت بدء العمل بين الساعة 30:07 و30:09 ).

• استخدام الملصقات األرضية لبيان المسافة اآلمنة الواجب تركها بين الأشخاص في طوابير الانتظار عند المداخل والمخارج.

• يجب على جميع الموظفين ارتداء كمامات الوجه القماشية عند دخول مقر العمل ويجب التأكد من استخدامها طوال فترة وجودهم في الأماكن العامة في المقر.

• منع الانتقال بين مناطق العمل المختلفة في المكتب دون تطهير اليدين.

• تنظيف وتطهير كافة المناطق الحيوية والاسطح واألدوات المشتركة جيًدا وعلى نحو متكرر وفق جدول واضح وعلى مرأى من الجميع.

• الاعتماد على الاجتماعات الرقمية قدر الامكان، وفي حال الحاجة الاجتماعات الحضورية، يجب التقييد بالتباعد بين الأشخاص (متر ونصف الى مترين).

• استخدام الأكواب الورقية او الشخصية للمشروبات .

ويمكن الإطلاع على البروتوكول كاملًا من خلال الرابط التالي: هنــــــــا.