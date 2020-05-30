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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، عن اقتصار فتح المسجد النبوي على التوسعات والساحات فقط دون الحرم القديم مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة. أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، عن اقتصار فتح المسجد النبوي على التوسعات والساحات فقط دون الحرم القديم مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة. وأشارت إلى أنه سيتم تفويج دخول المصلين للمسجد النبوي بما لا يزيد عن ٤٠٪ من الطاقة الاستيعابية . و أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، عن فتح المسجد النبوي تدريجيًا بدءًا من يوم الأحد الموافق 8/10/1441.

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