بالصور.. ضبط 4 مركبات مارس قائدها التفحيط خلال أيام العيد بالشرقية

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): ضبطت الإدارة العامة للمرور في المنطقة الشرقية، أربع مركبات مارس قائدها التفحيط خلال أيام العيد، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. ضبطت الإدارة العامة للمرور في المنطقة الشرقية، أربع مركبات مارس قائدها التفحيط خلال أيام العيد، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وأكدت أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. Advertisements

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