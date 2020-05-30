شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: «نحن في البداية ونعتمد على التزامكم» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):وجه وزير الصحة توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، رسالة إلى المواطنين والمقيمين؛ تزامنًا مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية .
وغرد وزير الصحة قائلا: نحن في بداية أولى مراحل العودة_بحذر، لذا نعتمد على التزامكم، إن العودة لزيادة الإحترازات تعتمد على الله ثم على امتثال الجميع".
واختتم تغريدته:"نرجو اتباعكم الإجراءات الوقائية".
وشهدت الرياض وجدة بالأمس تجمعات وعدم التزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في أول أيام العودة للحياة الطبيعية.
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