شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: «نحن في البداية ونعتمد على التزامكم» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وجه وزير الصحة توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، رسالة إلى المواطنين والمقيمين؛ تزامنًا مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية .

وغرد وزير الصحة قائلا: نحن في بداية أولى مراحل العودة_بحذر، لذا نعتمد على التزامكم، إن العودة لزيادة الإحترازات تعتمد على الله ثم على امتثال الجميع".

واختتم تغريدته:"نرجو اتباعكم الإجراءات الوقائية".

وشهدت الرياض وجدة بالأمس تجمعات وعدم التزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في أول أيام العودة للحياة الطبيعية.