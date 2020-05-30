السعودية تطلق تطبيق "صحتي" لإجراء فحص كورونا مجاناً

أعلنت الصحة السعودية، أول أمس الخميس، أنه يمكن إجراء فحص كورونا بحجز موعد عبر تطبيق "صحتي"، في ظل انتشار فيروس كورونا، بجميع محافظات المملكة.

وأوضحت الصحة أن تطبيق "صحتي" هو "خدمة من وزارة الصحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد تقدم للمواطنين والمقيمين بشكل مجاني للتطمن على صحتهم والصحة العامة ورصد الحالات مبكرة".

مزايا تطبيق صحتي المعتمد من وزارة الصحة

بشكل عام فإن تطبيق صحتي يهدف لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال إتاحة عدد من الخدمات الصحية المقدمة من قبل الجهات المختصة في المملكة، كما يقدم معلومات طبية، حيث تم تحديثه مؤخراً من قبل الوزارة من أجل تضمين خدمة حجز موعد فحص فيروس كورونا، وذلك بعد إجراء التقييم الذاتي لأعراض الفايروس.

ويشكل التطبيق خدمات إلكترونية أخرى مثل تحديث ومتابعة الفحوصات الحيوية، تتبع الأدوية المصروفة، استعراض ومشاركة الإجازات المرضية، وحساب الخطوات لممارسي الرياضة وغيرها. كما أورد موقع "صحيفة صدى".

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وفيما يلي أبرز المزايا التي يقدمها تطبيق صحتي

حجز موعد لفحص فايروس كورونا (COVID-19) في الإصدار الأخير من التطبيق

خدمة الاستشارات عن بعد، والبحث عن الدواء وأقرب الصيديات الموفرة للدواء

عرض الإجازة المرضية، وعرض الوصفة الالكترونية

حجز مواعيد في مراكز الرعاية الأولية، وإضافة وتسجيل التابعين

تسجيل المؤشرات الحيوية

رابط تطبيق صحتي اضغط هنا:

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، يوم أمس الجمعة، تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 81766 حالة.

والجدير بالذكر أن السعودية بدأت، تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثالثة مساءً.