تطبيق «توكلنا»: 3 شروط لخروج الأطفال أقل من 15 عامًا

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أنَّ الأطفال الأقل من 15 سنة يمكنهم الخروج دون تصريح، خلال فترة منع التجول، لكن بثلاثة شروط.

وذكر التطبيق، عبر حسابه بتويتر، أنَّ من كان عمره أقل من 15 سنة، يمكنه الخروج عند الضرورة بتصريح أو دون تصريح (اختياري)، بثلاثة شروط، أولًا: أن يكون ذلك مع قريب، وأن يكون القريب «أب/ أم، أو جد جدة، أو اخ/ أخت، أو عم/عمة، أو خال/خالة».

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ثانيًا: يشترط وجود تصريح للقريب، ثالثًا: يشترط وجود ما يثبت القرابة أثناء الخروج.

وأشار التطبيق إلى ضرورة تقيد الجميع بالتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية بهذا الشأن..

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين حول خروج الأولاد الأقل من 15 عامًا.

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