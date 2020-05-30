فلكية جدة: كوكب الزهرة يدخل مرحلة «الاقتران السفلي»

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنَّه في يوم 3 يونيو المقبل، سيمرّ كوكب الزهرة بين الأرض والشمس، في ظاهرةٍ تسمى «الاقتران السفلي»، وهذا يحدث مرة واحدة كل 584 يومًا، ويمثل نهاية ظهور الزهرة في سماء المساء وانتقاله لسماء الفجر خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس، ماجد أبوزاهرة- عبر صفحة الجمعية بفيسبوك- إنَّه مع اقتراب الزهرة من الشمس في قبة السماء، تقل إضاءة قرصه إلى ما يشبه الهلال، وسيكون غير قابل للرصد تمامًا لعدَّة أسابيع؛ لأنه سيكون مطموسًا في ضوء الشمس.

وأضاف رئيس فلكية جدة، أنَّ الزهرة سيمر أيضًا بالحضيض، وفي نفس الوقت سيكون أقرب إلى الأرض، لأنه يكون على نفس جانب الشمس تمامًا مثل الأرض في النظام الشمسي. وسيكون على مسافة (43,383,383) كيلومتر من كوكب الأرض، وهذا سيجعله يظهر بأكبر حجم عند رصده من خلال التلسكوب.

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وأشار أبوزاهرة إلى أنّه بعد الاقتران الداخلي وانتقال الزهرة الى سماء الفجر سيبقى هناك إلى أن يعود لسماء المساء من جديد في مارس 2021.

وأضاف أنه في الأيام المقبلة سيصبح «هلال الزهرة» رقيقًا ودائريًا بشكل متزايد، وقد يحدث أن يتلامس قرني الهلال عندما تكون الزاوية بين الزهرة والشمس صغيرة. وهو أجمل وقت لمراقبة الكوكب، ولكن أيضًا الأكثر خطورة حيث يمكن لضوء الشمس القريب من الزهرة أن يقع في مجال رؤية التلسكوب ويضر بعين المراقب إذا لم تكن لديه خبره في الرصد النهاري، لذلك يجب عدم المجازفة.

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