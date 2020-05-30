بالصور.. أمن القصيم يكثف جهوده لتطبيق أمر منع التجول بالمنطقة

كثفت الأجهزة الأمنية بمنطقة القصيم، جهودها في مختلف القطاعات الأمنية المشاركة في تطبيق أمر منع التجول من الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة 6 صباحًا، لتنفيذ القرار في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وانتشر منسوبو الجهات الأمنية من ضباط وأفراد خلال ساعات منع التجول؛ حيث أقيمت نقاط التفتيش في العديد من الشوارع بمنطقة القصيم لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين هذا الأمر الكريم، الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم، في حين تستمر القطاعات الحيوية المستثناة في أداء عملها بكل يسر وسهولة.