انتشر منسوبوه على مدار الساعة..
كثفت الأجهزة الأمنية بمنطقة القصيم، جهودها في مختلف القطاعات الأمنية المشاركة في تطبيق أمر منع التجول من الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة 6 صباحًا، لتنفيذ القرار في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وانتشر منسوبو الجهات الأمنية من ضباط وأفراد خلال ساعات منع التجول؛ حيث أقيمت نقاط التفتيش في العديد من الشوارع بمنطقة القصيم لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين هذا الأمر الكريم، الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم، في حين تستمر القطاعات الحيوية المستثناة في أداء عملها بكل يسر وسهولة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أمن القصيم يكثف جهوده لتطبيق أمر منع التجول بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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