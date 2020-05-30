«الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على عدة مناطق بالمملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار وتحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وأوضحت الهيئة أنَّ الحالة تشمل مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، خاصة الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية؛ الجوف، وحائل، والقصيم، والرياض، يمتدُّ تأثيرها إلى منطقة نجران، في حين ماتزال الفرصة مُهيَّأة لهطول أمطار رعدية تُصْحَب برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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