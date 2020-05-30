التعليم تعلن موعد التسجيل للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال

عبر نظام نور..

أعلنت وزارة التعليم، عن موعد بدء التسجيل عبر نظام «نور» للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال. وذكرت الوزارة –عبر حسابها بتويتر- أن التسجيل عبر نظام «نور» للصف الأول الابتدائي سيبدأ يوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2020م. Advertisements أمّا التسجيل لمرحلة رياض الأطفال، فسيبدأ يوم الإثنين الموافق 6 يوليو 2020م. اقرأ أيضا: برقم السجل المدني.. طريقة التسجيل في نظام نور.. والاستعلام عن النتائج

رابط الاستعلام عن النتائج في نظام نور

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