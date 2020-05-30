سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الحالة الوبائية المتصاعدة في مدينة سبها جنوب البلاد والتي وصلت 38 حالة خلال يومين، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها السلطات في البلاد

شرقا وغربا من أجل عدم تفشي فيروس

وأشارت إلى تأكيد وزارة الخارجية أن المجزرة البشعة التي وقعت بمدينة مزدة جنوب غريان عمل فردي جبان قام به بعض الأفراد ولن يمر دون حساب وعقاب، مستنكرة بأشد العبارات

المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من ثلاثين شخصا من المهاجرين غير القانونيين بنغال وجنسيات أفريقية مختلفة، فضلا عن إصابة آخرين.

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، موضحة تصاعد الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الوفاق في محاور مثلث الكهرباء – وكوبري المطار – وشارع الغاز – ومحور الرملة ، جنوب العاصمة

وألحقت بهم خسائراً كبيرة في صفوفهم، منوهه أن الجيش غنم عدد من الآليات لقوات الوفاق.

وتطرقت إلى إدانة سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند عملية القتل المأساوية لعدد 30 مهاجرًا في مزدة وإصابة عدد آخر ،معظمهم من بنغلاديش ،على خلفية وفاة أحد تجار

البشر، متواصلا مع السفير البنغلاديشي الشيخ إسكندر علي للتعبير عن تعازيه الخالصة، كما دعا إلى ضرورة إنهاء الصراع في ليبيا بحيث يمكن بسط سلطة الدولة بشكل صحيح في جميع أنحاء البلاد.

ونقلت إعلان وزارة الخارجية الروسية أن الوضع في ليبيا مستمر في التدهور، مفيدة أن وقف إطلاق النار فشل تماما، مضيفة أن الهدنة التي أعلنت في يناير الماضي أحبطت والقتال استؤنف بالكامل.

وعرجت صحف ليبيا على تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية قبرص نيكوس آنستسيادس، لبحث بعض القضايا الإقليمية ومن بينها الملف الليبي، وتم التطرق خلال الاتصال إلى التطورات الأخيرة في القضية الليبية، واتفقا على التنسيق والتشاور في هذا الصدد، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين.

// انتهى //

07:47ت م

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طرابلس 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الحالة الوبائية المتصاعدة في مدينة سبها جنوب البلاد والتي وصلت 38 حالة خلال يومين، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها السلطات في البلادشرقا وغربا من أجل عدم تفشي فيروس كورونا بمدن الجنوب في ظل انعدام الخدمات الصحية، موضحة إرسال معدات وأطقم طبية من طرابلس وبنغازي إلى مدن الجنوب وسط إجراءات احترازية شديدة.وأشارت إلى تأكيد وزارة الخارجية أن المجزرة البشعة التي وقعت بمدينة مزدة جنوب غريان عمل فردي جبان قام به بعض الأفراد ولن يمر دون حساب وعقاب، مستنكرة بأشد العباراتالمجزرة التي راح ضحيتها أكثر من ثلاثين شخصا من المهاجرين غير القانونيين بنغال وجنسيات أفريقية مختلفة، فضلا عن إصابة آخرين.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، موضحة تصاعد الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الوفاق في محاور مثلث الكهرباء – وكوبري المطار – وشارع الغاز – ومحور الرملة ، جنوب العاصمةوألحقت بهم خسائراً كبيرة في صفوفهم، منوهه أن الجيش غنم عدد من الآليات لقوات الوفاق.وتطرقت إلى إدانة سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند عملية القتل المأساوية لعدد 30 مهاجرًا في مزدة وإصابة عدد آخر ،معظمهم من بنغلاديش ،على خلفية وفاة أحد تجارالبشر، متواصلا مع السفير البنغلاديشي الشيخ إسكندر علي للتعبير عن تعازيه الخالصة، كما دعا إلى ضرورة إنهاء الصراع في ليبيا بحيث يمكن بسط سلطة الدولة بشكل صحيح في جميع أنحاء البلاد.ونقلت إعلان وزارة الخارجية الروسية أن الوضع في ليبيا مستمر في التدهور، مفيدة أن وقف إطلاق النار فشل تماما، مضيفة أن الهدنة التي أعلنت في يناير الماضي أحبطت والقتال استؤنف بالكامل.وعرجت صحف ليبيا على تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية قبرص نيكوس آنستسيادس، لبحث بعض القضايا الإقليمية ومن بينها الملف الليبي، وتم التطرق خلال الاتصال إلى التطورات الأخيرة في القضية الليبية، واتفقا على التنسيق والتشاور في هذا الصدد، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين.// انتهى //07:47ت م0014

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