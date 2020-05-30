السعودية اليوم / البرازيل تسجل نحو 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس

سجلت البرازيل 26 ألفاً و 928 حالة إصابة جديدة بفيروس

كما أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 1124 حالة وفاة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، لترتفع حصيلة الوفيات الى 27 ألفاً و878 حالة منذ بدء الجائحة.

وببلوغها هذه الحصيلة، تخطت البرازيل إسبانيا، لتصبح خامس أكبر دولة على مستوي العالم في حصيلة الوفيات بالفيروس خلف كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا.

أما من حيث عدد الإصابات المسجلة، فتأتي البرازيل بعد الولايات المتحدة التي أحصت حتي الآن أكثر من 1,7 مليون إصابة.

// انتهى //

07:24ت م

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برازيليا 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسسجلت البرازيل 26 ألفاً و 928 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الاصابات لديها إلى 465 ألفاً و166 حالة.كما أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 1124 حالة وفاة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، لترتفع حصيلة الوفيات الى 27 ألفاً و878 حالة منذ بدء الجائحة.وببلوغها هذه الحصيلة، تخطت البرازيل إسبانيا، لتصبح خامس أكبر دولة على مستوي العالم في حصيلة الوفيات بالفيروس خلف كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا.أما من حيث عدد الإصابات المسجلة، فتأتي البرازيل بعد الولايات المتحدة التي أحصت حتي الآن أكثر من 1,7 مليون إصابة.// انتهى //07:24ت م0012

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