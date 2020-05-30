شكرا لقرائتكم #الأرصاد تحذر أهالي المدينة المنورة من غبار يستمر حتى الثامنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-05-30 #الأرصاد تحذر أهالي المدينة المنورة من غبار يستمر حتى الثامنة تشمل العيص وخيبر ووادي الفرع متابعات الخليج 365 ـ المدينة المنورة: أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم السبت 30 أيار/مايو الجاري. Advertisements وتضمّن التحذير، الدعوة إلى الاحتياط من رياح نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تدني في مدى الرؤية.

وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل العيص، المدينة المنورة، المهد، خيبر، وادي الفرع، وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم السبت .



تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر







تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #الأرصاد تحذر أهالي المدينة المنورة من غبار يستمر حتى الثامنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.