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شاهد لايف.. وزير الشؤون الإسلامية يلوم إمام مسجد: تغيير هذا السجاد الفاخر عبث
خلال جولته على المساجد في الرياض
متابعات الخليج 365 ـ الرياض:
عاين الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الاستعدادات لإعادة فتح المساجد في مدينة الرياض.
وشدد، خلال جولة تفقدية شملت عددًا من الجوامع والمساجد في العاصمة، على أهمية تطبيق كافة الإجراء الصحية الاحترازية، لتفادي جائحة كورونا. ووجّه، حسبما أوضحت الوزارة، بتوفير الوسائل التثقيفية بعدة لغات، لتوعية المصلين.
وكانت شركات صيانة وتشغيل أتمت تعقيم مساجد منطقة الرياض، ووفرت المستلزمات الصحية المطلوبة، بتكليف من فرع الوزارة. ويقضي أمر سامٍ بإعادة فتح المساجد أمام المصلين في جميع مناطق السعودية غدًا، باستثناء مدينة مكة المكرمة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.
الوزير آل الشيخ، خلال جولته التفقدية، ابدى امتعاضه من تغيير السجاد في أحدها، لاسيّما أنّ السجاد الذي تم رفعه يعدُّ جديدًا نسبيًا، إذ لم يمض عامين على تركيبه، وكان من النوع الفاخر، معتبرًا ذلك إهدارًا للمال، ومتسائلاً: لم لم يبحث فاعل الخير الذي قدّم السجاد الجديد عن مسجد يحتاج إليه عوضًا عن تقديمه لهذا الجامع.
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