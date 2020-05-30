أمانة جدة تواصل رصد المحال التجارية وتغلق 47 موقعًا مخالفًا

2020-05-30

متابعات الخليج 365 ـ جدة:

واصلت أمانة محافظة جدة أعمالها الرقابية على المحال التجارية والأسواق لليوم الأول والثاني مع بدء المرحلة الأولى من تغيير أوقات منع التجول الجزئي، وعودة بعض النشاطات، أسفرت عن إغلاق 47 محلًا تجاريًّا ما بين مطاعم وتمويناتٍ وكفتيريات وملاحم ومقاهي ومراكز تسوق خالفت الأنظمة ولم تُطَبّق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه جرى رصد هذه المحال من قِبَل مراقبي البلديات؛ بعد جولات رقابية نفّذتها خلال اليومين الماضية على الأنشطة المستثناة والمراكز التجارية “المولات” ومحال تجارة الجملة والتجزئة؛ للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية، واتضح عدم تقيد 47 محلًا بالأنظمة؛ مما أدى إلى إغلاقها خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

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وبيّن الزهراني أن أمانة جدة؛ ممثلة في بلدياتها الفرعية، بدأت في تنفيذ جولاتها الرقابية المستمرة منذ الخميس بداية تطبيق المرحلة الأولى ، وشددت على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات؛ بما في ذلك إلزام القائمين على المولات والمتاجر بتوفير “الملصقات” التوعوية والإرشادية؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر.

وأوضح أنّه “تأتي هذه الجولات الرقابية ضِمن الجولات المتواصلة على كافة مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل؛ لضمان امتثال تلك المنشآت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية؛ لمنع انتشار الفيروس، والتأكيد والمراقبة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي؛ كصالونات الحلاقة والتجميل، والمراكز الترفيهية، ودور السينما والأندية الرياضية والصحية”، مؤكّدًا حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين.



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