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شاهد لايف.. بعد 66 يومًا من منع التنقل بين المناطق التفاؤل يعلو وجوه المسافرين
متابعات الخليج 365 ـ الرياض:
رصدت قناة الإخبارية، أحوال المواطنين بعد 66 يوماً من منع التجول واللتنقل بين المناطق ، إثر انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وفي مقطع مصوّر، نشر عبر حساب “الإخبارية” على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، وثّق التفاؤل الكبير بين المواطنين والمقيمين، بعد السماح بالتنقل بين المناطق، لاسيما بعدما افتقدوا تلك المساحة من التواصل الإنساني مع أحبّتهم.
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