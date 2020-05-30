حسن حسني يودّع العالم تاركًا في قلوب أسعدها بصمة لا تنسى

2020-05-30

متابعات الخليج 365 ـ نداء عادل

50 عامًا وأكثر من التوهج في مسيرة حافلة وملهمة لأجيال ونجوم الصف الأول، كان كبيرًا جدًا حتى في الأدوار الصغيرة، ويعتبر مدير مدرسة الكوميديا، وجوكر السينما والتلفزيون، أحد أهم عمالقة الفن العربي، الذي توفي فجر السبت 30 أيار/مايو 2020، إثر أزمة قلبية، إنّه الفنان حسن حسني.

وسادت حالة كبيرة من الحزن في الوسط الفني، بعد إعلان خبر وفاة الفنان القدير حسن حسني، عن عمر يناهز 89 عامًا، وتحديد موعد صلاة الجنازة على الفنان الراحل التي ستكون بعد صلاة ظهر اليوم، أمام مقابر الأسرة على طريق الفيوم، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي لسرادق عزاء كبير، عبر من خلاله النجوم والمحبين عن حزنهم الشديد لوفاة فنان كبير قدم أعمالاً عديدة مع معظم الفنانين.

وكان في مقدمة النجوم الذي عبروا عن حزنهم لرحيل حسن حسني، الفنان فتحي عبد الوهاب، الذي كتب من خلال صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”: “وفاة الفنان حسن حسني، إنا لله وإنا إليه راجعون”. ونشر الفنان الشاب محمد أسامة صورة من خلال حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام” جمعته بالفنان الراحل وعلق عليها بقوله: “الله يرحمك يا عم حسن، كنا لسه عاملين حفلة وبنكرمك اتاريك بتودعنا، ربنا يرحمك ويغفر لك، ويصبرنا ويصبر كل حبابيك”.

وكتب الفنان أحمد وفيق، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: البقاء لله.. وداعا استاذنا الكبير الفنان حسن حسني في ذمة الله، وقال الشاعر تامر حسين: “الله يرحمك يا عم حسن ويجعلك من أهل الجنة”، بينما كتب أحمد رزق من خلال “إنستغرام”: عم حسن حسني حبيبي وحبيب الكل في ذمة الله، ربنا يرحمه ويغفر له برجاء الدعاء.

ونشر هشام ماجد من خلال “إنستغرام”، صورة جمعته بحسن حسني وعلق عليها بقوله: “البقاء لله في الفنان العظيم حسن حسني، ربنا يرحمك يا عم حسن ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته”.

أما النجم أمير كرارة، فقد كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: مع السلامة يا عم حسن ربنا يسامحك ويغفر لك يا أبو قلب أبيض.

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ونشر السيناريست عمرو سمير عاطف صورة للفنان الراحل علق عليها بقوله: “وفاة الفنان الكبير حسن حسني البقاء لله، وكتب النجم حمادة هلال من خلال حسابه على “إنستغرام”: الله يرحمك يا عم حسن يا حبيبي أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة. وبدوره، كتب النجم أحمد السقا على صفحته الخاصة بموقع “فيسبوك”: مع السلامة يا عمنا هتوحشنا.

وأخيرًا، النجم كريم عبد العزيز كتب: “لا حول ولا قوة إلا بالله، مع السلامة يا أستاذ هتوحشنا”، أما الفنان إدوارد، فقد كتب: “مع السلامة أبويا الروحي”، وكتب الفنان إيهاب فهمي: “مات العظيم حسن حسني”.

يذكر أنَّ حسن حسني الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، قدم العديد من الأعمال المحفورة في وجدان المشاهد العربي، منها أفلام: خيال مآتة، عقدة الخواجة، تحت الترابيزة، جحيم في الهند، نوم التلات، حياتي مبهدلة، كابتن مصر، مراتي وزوجتي، قلب الأسد، توم وجيمي، وعلى جثتي، اللمبي 8 جيجا، شبكة المزاج، الرجل الغامض بسلامته، بون سوارية، بدون رقابة، الديكتاتور، ليلة سقوط بغداد، خالي من الكوليسترول.

كما قدم حسن حسني مجموعة من الأعمال المسرحية منها: لما بابا ينام، الكابوس، ع الرصيف، الواد شطارة، جوز ولوز، عفروتو، حزمني يا، سكر زيادة، سندريلا والمداح، قشطة و عسل.

ومن الأعمال الدرامية الكثيرة التي شارك فيها حسن حسني: رحيم، الأب الروحي، وعد، سوبر هنيدي، مزاج الخير، ابن النظام، الزوجة الرابعة، صايعين ضايعين، سمارة، اللص والكتاب، العار، حرمت يا بابا، عفاريت السيالة، بنت أفندينا، ملك روحي، أين قلبي، أميرة في عابدين، البحار مندي، حلم إبن السبيل، جحا المصري، النساء قادمون، وجه القمر، يا رجال العالم اتحدوا، الفجالة، جسر الخطر، أسير بلا قيود، أم كلثوم، يوم عسل يوم بصل، رد قلبي، جمهورية زفتى، قط و فار، اللص الذي أحبه، والناس أجناس.



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