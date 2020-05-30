طلاب سراة عبيدة للقيادة : سنحمل الوطن على أكتافنا

2020-05-30

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

بعث عدد من طلاب مدارس التعليم بالحد الجنوبي برسائل مسجلة بالفيديو، تحمل عبارات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، على ما وجدوه من عناية واهتمام بهم، لإكمال رحلتهم التعليمية في ظل ظروف جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).

تم ذلك خلال حفل المعايدة الافتراضي -عبر الاتصال المرئي – والذي أقامته إدارة التعليم بسراة عبيدة، مساء الجمعة 6 شوال الموافق 29 أيار/مايو الجاري، بمناسبة عيد الفطر المبارك والذي رعاه مدير التعليم.

وأكّد الطلاب، للقيادة الرشيدة، من خلال تلك الرسائل، أنَّهم سيبذلون قصارى جهدهم لحمل هذا الوطن الغالي على أكتافهم، والسعي لبناء مستقبله الزاهر بسواعدهم الفتية.

وكان حفل المعايدة قد انطلق بالنشيد الوطني السعودي، ثم بدء الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب: أنس مجيب الرحمن، من مدرسة أم القرى، ثم كلمة لراعي الحفل مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي.

ورفع العلكمي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك. كما رفع التهنئة لصاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ولمعالي وزير التعليم وقيادات الوزارة، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان، مشيداً بجهود الدولة بقيادتها الحكيمة والتي حرصت على أمن الوطن وسلامة المواطنين من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات السديدة التي اتخذتها في التعامل مع جائحة كورونا، والنتائج الطيبة التي تحققت – ولله الحمد – والتي تشمل عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي مع اتباع كافة التعليمات والتوجيهات.

وبيّن العلكمي، أنَّ التعليم خلال المرحلة الماضية، قدم عملاً رائعًا، وتجربة مميزة تستحق التقدير، منوهًا بحرص وزارة التعليم على إنهاء العام الدراسي وفق خطط آتت ثمارها خدمةً للطلاب والطالبات خلال مرحلة التعليم عن بعد.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، حيث ألقى مدير الإشراف التربوي أ.عبدالله آل مصلح قصيدة شعرية بهذه المناسبة بعنوان ( العيد مختلف والشعب مؤتلف).

وفِي الختام، شاهد الجميع “فيديو” احتوى تهاني ورسائل الطلاب من الحد الجنوبي، وقد قدم الحفل الخطابي الطالب محمد سلطان آل سالم من ثانوية الملك فهد بسراة عبيدة.

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