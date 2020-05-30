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بوعينا وإلتزامنا ومسؤوليتنا‏????????????

‏⁧‫#نعود_بحذر‬⁩

‏لانغادر المنزل الا بعد إرتداء الكمّامة

‏وكذلك نحرص على إستخدام المناديل أثناء العطاس او الكحة وغسل اليدين،

‏ولاننس ⁧‫التباعد الاجتماعي‬⁩

‏لاتخالط لوقت أكثر من اللازم.

‏لاتتعرض لعدد كبير من الأشخاص.

‏أبق مسافة كافية بينك وبين الآخرين.





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