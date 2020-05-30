شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشأة مخالفة بغرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت إدارة صحة البيئة ببلدية غرب الدمام منشأة غذائية؛ لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كما أغلقت إدارتا صحة البيئة والأسواق بالبلدية صالون حلاقة؛ لمزاولة النشاط خلال فترة المنع للمنشآت التي لا تحقق التباعد الجسدي ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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