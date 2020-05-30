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2020-05-30 وفاة الفنان المصري حسن حسني متابعات الخليج 365- الرياض توفي الفنان المصري حسن حسني، ليل الجمعة السبت، عن عمر ناهز 88 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة، وفقا لوسائل إعلام محلية. وتوفي الفنان المصري بمستشفى دار الفؤاد بالعاصمة القاهرة إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء الخميس. Advertisements ولد الفنان حسن حسني في حي القلعة (15 أكتوبر 1931) لأب مقاول. وشارك الفنان الكبير حسن حسنى فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل “سلطانة المعز” مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل “أبو جبل” مع مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.



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