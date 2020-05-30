توزيع نحو 30 ألف عبوة معقمات مجانًا على المواطنين والمقيمين بمكة

لمنع انتشار «كورونا المستجد» بين أفراد المجتمع..
وزّعت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في «وكالة الخدمات»، الجمعة، المعقمات على المواطنين والمقيمين والعاملين بالميدان من الإدارات الحكومية والعاملين في المنشآت التجارية بمكة المكرمة.
جاء ذلك، بمشاركة الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، وضمن الجهود التي تبذلها أمانة العاصمة المقدسة لمنع انتشار فيروس «كورنا المستجد» بين أفراد المجتمع.
وأوضحت «وكالة الخدمات»، أن هذه البادرة جاءت بتنفيذ من الإدارة العامة للصحة العامة، مشيرة إلى أنه تم توزيع ما يقارب 30.000 عبوة، بأحجام مختلفة على المواطنين والمقيمين والعاملين في الميدان والمنشآت التجارية، إيمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية للوقاية من الجائحة، وزيادةً في مستوى الوعي بتعقيم اليدين والالتزام بالإرشادات الطبية.
وأوضحت «وكالة الخدمات»، أن المعقمات مصنعة عبر مختبرات خاصة، ومسجلّة لدى هيئة الغذاء والدواء، مشيرةً إلى أنه تم توزيع كميات كبيرة؛ بهدف ضمان وصولها لأكبر شريحة ممكنة.
من ناحيتها، أهابت أمانة العاصمة المقدسة، بالمواطنين والمقيمين، ضرورة التقيد بعدد من الإرشادات التوعوية الصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة، مؤكدة أهمية مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس «كورونا».
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