التجارة تُلزم محلات الجملة والتجزئة والمولات بـ27 إجراء احترازيًا لمنع انتشار «كورونا»

اعتبارًا من 8 - 28 شوال الجاري..
أعلنت وزارة التجارة، الجمعة، أبرز الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها بمحلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات، وذلك اعتبارًا من 8 - 28 شوال الجاري، عدا مدينة مكة المكرمة.
وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، بثت الوزارة «إنفوجراف»، أكدت من خلاله على: (قياس درجة حرارة العملاء عند المداخل، وعدم السماح بدخول من تزيد حرارتهم على 38 درجة مئوية- إغلاق غرف الصلاة- وضع ملصقات أرضية مرئية لتنظيم طوابير انتظار العملاء- السماح بالعروض الترويجية- تطهير العربات وسلال التسوق- فرض نظام استخدام السلالم باتجاه واحد في كل مرة- تطبيق مسافة التباعد الاجتماعي بين موظف التوصيل والمستلم- قياس درجة حرارة الموظفين وإبلاغ الجهات المعنية عن أي شخص حرارته أعلى من 38 درجة، وعزل الموظف حتى إحالته إلى إحدى منشآت الرعاية الصحية).
وأكدت الوزارة أيضًا على: (إلزام جميع العملاء بارتداء الكمامات القماشية، أو ما يغطي الفم والأنف- إغلاق مكاتب قياس الملابس- التخلص من المواد التي يتشارك العالمون في استخدامها- تعطيل جميع الشاشات العاملة باللمس- منع خدمات صف السيارات- فرض التباعد الجسدي بحد أدنى 1.5 - 2 متر مربع، تطهير المرافق وجميع الأسطح التي يكثر لمسها، السماح باستخدام مناطق الجلوس المشتركة، وتحديد العدد المسوح به، ووضع ملصقات لضمان التباعد).
وشددت الوزارة، على: (تخصيص أماكن لغسيل اليدين أو لوضع المعقم- إغلاق أماكن ألعاب الأطفال- منع تقديم عينات للتذوق أو التجربة، ومنع تجريب العطور ومستحضرات التجميل- تفادي استخدام النقد إن أمكن- السماح بدخول من هم أقل من 15 عامًا- تخصيص مناطق منفصلة بوضوح للطلبات المسبقة واستلام المشتريات- السماح بالدخول حسب الطاقة الاستيعابية بواقع عميل لكل 9 أمتار من مساحة المتجر.
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