التفاصيل الكاملة للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للمساجد للحد من «كورونا»

أعلنت وزارة الداخلية الإجراءات الاحترازية والتدابير البروتوكولات الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، المعدّة من وزارة الصحة، والتي تغطي الفترة من 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، إلى 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020هـ.

وشملت بروتوكولات المساجد فيما يتعلق بـ (النظافة، البيئة التباعد الجسدي والعمل عن بُعد) ما يلي:

فتح المسجد قبل صلاة الفريضة بـ15 دقائق وإقفاله بعد الصلاة بعشر دقائق.

فتح المساجد قبل صلاة الجمعة بـ20 دقيقة وإقفاله بعد الصلاة بـ20 دقيقة.

حث المصلين على إبقاء مسافة متر ونصف المتر إلى مترين بين كل مصلي والآخر.

يترك صف بدون مصلين بين كل صفين؛ بحيث يكون الصف الأول للمصلين الصف الثاني فارغ والصف الثالث للمصلين وهكذا بقيت.

توفير مساحة كافية على أطراف المسجد تسمح بحركة خروج المصلين من الصفوف الأولى إلى المخارج دون الحاجة إلى المرور من بين المصلين.

تقسيم المداخل بحيث يكون في كل جهة مسار للدخول ومسار للخروج في حال وجود أكثر من مدخل.

توزيع مطهرات الأيدي في المسجد إن أمكن توفيرها.

التأكد من أن يكون مطهر الأيدي يحتوي 60-80% من الكحول وموافقًا للاشتراطات من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

توزيع المناديل الورقية في أنحاء المسجد ووضعها في أماكن بارزة.

تطهر الأسطح البيئية وسجاد المسجد والمساند بشكل روتيني بمطهرات معتمدة إن أمكن ذلك.

إزالة الكتب والمصاحف وحاملات المصاحف إن أمكن، وحث المصلين على أخد مصاحفهم معهم.

تنظيف وتطهير أماكن وضع الأحذية إن أمكن بشكل دوري.

إزالة الأوساخ بالماء والصابون قبل عملية التطهير للأسطح.

الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح.

إبقاء باب المسجد مفتوح خلال وقت الصلاة وإغلاقه بعد خروج جميع المصلين.

الحرص على التهوية الجيدة في المسجد ويفضل استخدام التهوية الطبيعية وتقليل درجة الحرارة، وتستخدم التهوية الاصطناعية بالإضافة إلى التهوية الطبيعية إن أمكن.

إزالة جميع برادات المياه وثلاجات المياه وأي نوع من المأكولات أو المشروبات في المسجد.

يفضل وجود سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة إلى المس ويجب التخلص من النفايات بشكل مستمر.

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إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء بالمساجد

لبس الكمامة القماشية أو ما يغطي الأنف والفم والوضوء في البيت والحرص علي عدم التزاحم عند الخروج.

- فيما يتعلق بمراقبة الأعراض الإبلاغ:

- متابعة الحالة الصحية للقائمين على المسجد وذلك بالسؤال عن الأعراض وتسجيل درجة الحرارة بشكل يومي.

- الإبلاغ عن الحالة التي لديها ارتفاع في درجة الحرارة وتحديد البيانات وأرقام التواصل للحالة والاتصال فورًا على ٩٣٧ لمعرفة التوجيهات المطلوبة لنقل الحالة للمستشفى.

- في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يجب تطبيق البروتوكولات المعتمدة من مركز وقاية ووزارة الصحة.

- في حال وجود سكن للعاملين بالمسجد فيفضل تجهيز غرفة عزل للحالات المشتبه بها من القائمين على المسجد في مقر السكن المخصص لهم لكي يتم عزلهم فيها حتى يتم التواصل معهم من قبل الجهات المختصة. (يرجي مراجعة دليل الاشتراطات الصحية لمساكن العمال لمكافحة مرض كوفيد- 19).

- يفضل إنشاء قنوات تواصل للقائمين على المساجد والمصلين للإبلاغ عن خرق الاشتراطات والإبلاغ عن المخالفات وذلك للعمل على تجنبها، ويكون المسؤول عنها أحد القائمين بالمسجد مثل إمام أو مؤذن المسجد.

وفيما يتعلق بالتوعية:

الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الخاصة بمرض كورونا (المصادر الرسمية تشمل: وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها).

حث وتوعية كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة على الصلاة في المنازل.

توعية المصلين بأهمية إحضار سجادة الصلاة الخاصة بهم وأن تكون إلى المنزل.

تذكير المصلين بعد إقامة الصلاة بضرورة التباعد الاجتماعي عن طريق الالتزام بأماكن الملصقات أو العلامات الموضحة على سجاد المسجد أو أي وسيلة يراها الإمام.

- نشر الملصقات التوعوية الصادرة من وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في جميع مداخل المسجد والأماكن البارزة ويفضل أن تكون مكتوبة بلغات مختلفة وأن تتضمن التالي:

- طرق انتشار المرض والوقاية منه.

- التوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين والحث على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية.

- إتباع آداب العطاس والسعال (استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع).

- وضع لوحات تتضمن بيان بالأفعال المخالفة وطريقة الإبلاغ عنها.

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