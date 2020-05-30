شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام التسوق بمجمعات الأحساء في ثاني أيام التجول الجزئي والان نبدء بالتفاصيل

شهدت محافظة الأحساء أمس الجمعة، انتظاما نسبيا في المجمعات وأسواق النفع العام وأمام المحال التجارية المختلفة، على عكس ما شهده اليوم الأول «الخميس» من قرار السماح الجزئي بالتجول الذي شهدت فيه شوارع المحافظة زحاما واضحا خلال فترات النهار.

ثقافة التسوق

وأرجع رواد التسوق أن الوضع الحالي غابت عنه الطوابير الطويلة والتدافع بين المتسوقين، نظير ارتفاع ثقافة التسوق التي فرضتها الجهات الحكومية في وضع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت المتسوقة «نورة حمود» أن الكل ينتابه الخوف والحذر، لذلك نحن على قدر المسؤولية في اتباع كافة الإجراءات الوقائية، واتباع كل ما تنص عليه التعليمات التي تقوم بها الجهات الرسمية، وقالت: «الانتظار في الطابور ليس مزعجاً، خصوصا أن العملية تصب في حماية المتسوق بالدرجة الأولى، وما نعمله من إجراءات أصبح جزءًا من الروتين اليومي».

وعابت المواطنة «سماح عبدالرحمن» على بعض المتسوقين عدم لبس الكمامة على الوجه، مطالبة بفرض عقوبات على الأشخاص المخالفين أو طردهم من محال التسوق، في حين أكدت على ضرورة لبس الكمامة للمرأة لأن النقاب أو الغطاء لا يكفي لحمايتها.

تصنيف الأنشطة

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وأكد المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء، خالد بووشل، أن الأمانة وبحسب التعليمات الوزارية أكدت على تطبيق لائحة شملت الإجراءات التنفيذية والوقائية بجميع الأنشطة خلال الفترة الحالية، وهي مصنفة على حسب النشاط منها «المجمعات التجارية، وأسواق النفع العام، والمطاعم وما في حكمها، ومحال بيع التجزئة وما في حكمها».

تعليمات هامة

وأضاف، إن أهم ما جاء من التعليمات تحديد عدد العملاء في المتجر عميل واحد لكل 10 م2 من المساحة الداخلية للمتجر، وتنبيه جميع العملاء بلبس الكمامات القماشية، وتخصيص مناطق منفصلة بوضوح للطلبات المسبقة واستلام المشتريات، والالتزام باحترازات التسليم «مثل تفادي استخدام النقد ما أمكن وتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي بين موظف التوصيل والمستلم»، إضافة إلى وضع ملصقات أرضية مرئية لتنظيم طوابير الانتظار في الأماكن المكتظة بالعملاء لضمان وجود مسافة بينهم.

فحص حراري

وشددت الأمانة على إلزام العملاء بتعقيم اليدين عن طريق توفير المواد المركبة من الكحول قبل وبعد استخدام عربات التسوق، والسماح للعميل باصطحاب شخص واحد فقط عند الدخول إلى المتجر وعدم السماح -بدخول المجموعات والعائلات- أكثر من شخصين، والسماح فقط لمن هم خارج الفئة الأكثر عرضة لخطر العدوى بدخول المتجر «حسب تعريف وزارة الصحة»، وقياس حرارة العملاء عند المداخل وعدم السماح للعملاء الذين تزيد درجة حرارتهم على 38 درجة مئوية بدخول المتجر. ودعت الجميع إلى رفع بلاغ على رقم 940 لأي مخالفة يرصدها المواطن والمقيم خلال تسوقه، أو عبر وسائل الاتصال المختلفة للأمانة.