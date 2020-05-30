شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير 4000 مسجد بالشرقية استعدادا لاستقبال المصلين والان نبدء بالتفاصيل

وجّه أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير بتفعيل مبادرة «من أجل بيوت الله»، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية وفريق «إماطة» التطوعي، والتي تتضمن تعقيم وتطهير وتنظيف المساجد في مدن الحاضرة والمحافظات، التي تنفذها إدارة النظافة وكافة البلديات بالأمانة. ويأتي ذلك إنفاذاً وامتثالاً لقرارات القيادة الرشيدة، وتحقيقاً للتكامل في الجهود المبذولة من أجل صحة وسلامة الإنسان، وفور صدور قرار عودة المصلين للمساجد.

توفير حاويات

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن المبادرة جاءت لتنظيف المساجد امتثالاً لما أقرّته الحكومة الرشيدة بإعادة استئناف الصلاة في المساجد وعودة الحياة الطبيعية لها، مُشيراً إلى أن المبادرة استهدفت 4000 مسجد في المنطقة وتضمّنت تنظيف مداخل المساجد، تنظيف وتعقيم بوابات المساجد، تنظيف وتعقيم ساحات المساجد والجوامع، كنس وتعطير موكيت المسجد، وتوفير حاويات للكتب الدينية لكل مسجد.

مقاولو النظافة

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وكشف الصفيان في ذات السياق عن بدء الأمانة خطة عمل متكاملة للمساجد منذ صدور قرار عودة المصلين، تتضمن التعقيم والتطهير والتنظيف في مدن الحاضرة ومحافظات المنطقة، وذلك بتوجيه من أمين المنطقة الشرقية بتكثيف أعمال الإصحاح البيئي في كافة الساحات والمواقف، للجوامع والمساجد تمهيداً وتجهيزاً للصلاة فيها، مؤكداً على حرص الأمانة وبذلها كافة إمكانياتها للتنظيف والتطهير والتعطير، من خلال تشغيل مقاولي النظافة، والوقوف على كافة المساجد والجوامع.

فرق عمل

وأضاف: كما ستقِف الأمانة على خطتها وآلية استمرارها للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تشكيل فرق عمل لمتابعة ذلك، وإعداد خطة كاملة بصفة يومية، وأنها لن تدخّر جُهداً لتوفير البيئة الآمنة والصحية للمواطنين والمقيمين في كافة المواقع.